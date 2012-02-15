Доступная предусмотрительность

Беда всегда приходит внезапно. И то, что предотвратить ее далеко не всегда возможно, хорошо известно, например, каждому участнику дорожного движения. Ни ваш собственный профессионализм, ни высокая степень безопасности современного автомобиля не способны дать стопроцентной гарантии на успешное завершение любой, даже достаточно короткой поездки.

Но коль скоро мы не в силах предотвратить все неприятности, которые могут поджидать нас на дороге, повлиять на их последствия вполне реально и возможно. От тягостных размышлений о предстоящем ремонте и размерах прогнозируемой им «дыры» в семейном бюджете вас способно избавить автострахование ОСАО Ингосстрах. Ведь в отличие от других страховых компаний здесь вам предложат наилучшее соотношение цены и качества страховых продуктов.

Заключив договор Ингосстрах Каско, вы получите круглосуточный доступ к услугам информационно-диспетчерской службы компании. А это значит, что в любое время суток будет организована оперативная эвакуация вашего автомобиля с места дорожно-транспортного происшествия. Причем расходы на нее компания компенсирует.

Пострадавший в аварии автомобиль будет направлен на ремонт к официальному дилеру, либо в сервис-центр, оснащенный современным оборудованием. Особая привлекательность ремонта заключается в замене поврежденных деталей на новые без учета степени их амортизационного износа. Кстати, компания оплачивает ремонт автомобиля и в том случае, если он потребовался вам во время поездки за границу.

Для многих интересной особенностью страхования может оказаться возможность выбрать форму возмещения ущерба не предварительно, во время заключения договора, а непосредственно при заявлении о страховом случае. При необходимости компенсации затрат на ремонт незначительных повреждений лакокрасочного покрытия, зеркал, антенны или осветительных приборов, компания не требует предоставления справки из ГИБДД.