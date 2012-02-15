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Ко Дню рождения Нижнего Тагила микрорайон Рудник преобразится
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ко Дню рождения Нижнего Тагила микрорайон Рудник преобразится

15 февраля 2012, 17:04Общество
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