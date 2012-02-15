Ко Дню рождения Нижнего Тагила микрорайон Рудник преобразится

При этом многие проблемные вопросы уже решены. По данным пресс-службы администрации Нижнего Тагила, на сегодняшний день сняты вопросы по ремонту водопроводных колонок, очистке водоотводных канав, инвентаризации бесхозных водопроводных сетей и пожарных гидрантов. Восстановлено наружное освещение нескольких улиц. Частично выполнены дорожные работы. Составлена проектно-сметная документация по ремонту фасада Дворца культуры. Проведен косметический ремонт в школе №24. Нет нареканий к правоохранительным органам по охране общественного порядка. В 2011 году удалось расселить жителей трех аварийных домов, а это 38 семей из 83 в целом по городу. До конца 2012 года планируется расселение дома № 3а на улице Забойщиков.

Однако не все проблемы решаются оперативно и, прежде всего, из-за недостатка финансирования. Так, только на асфальтирование трех улиц нужно затратить 9 млн. рублей. В текущем году таких средств в городском бюджете на эти цели не предусмотрено. Какие-то мероприятия придется перенести на следующий год. При этом администрация города осознает неотложность некоторых вопросов. Например, капитальный ремонт моста через дамбу в поселке Ольховка откладывать нельзя. Глава города приняла решение выделить необходимый миллион из резервного фонда.

По всем пунктам постановления определены четкие сроки выполнения, большая часть работы должна быть закончена ко Дню города. В августе же в микрорайоне Рудника отметят еще один праздник – 85-летие поселка.