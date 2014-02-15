Пользователи Facebook смогут подобрать себе верный пол: 50 вариантов от транссексуала до андрогина

Так, представители компании Facebook заявили, что в тестовом режиме возможность выбора пола из 50-ти предложенных вариантов появится лишь для американской аудитории. Планируется, что первыми протестируют нововведение 159 млн пользователей США. Лишь потом, после консультации с представителями разных стран, где активно пользуются социальной сетью, широкий ассортимент будет предложен другим пользователям.