Пользователи Facebook смогут подобрать себе верный пол: 50 вариантов от транссексуала до андрогина
15 февраля 2014, 09:25ОбществоЕвгения
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Социальная сеть Facebook запускает очередное обновление. Теперь пользователи смогут выбирать свой пол из 50-ти предложенных вариантов. Правда, доступна такая возможность будет не всем.
Так, представители компании Facebook заявили, что в тестовом режиме возможность выбора пола из 50-ти предложенных вариантов появится лишь для американской аудитории. Планируется, что первыми протестируют нововведение 159 млн пользователей США. Лишь потом, после консультации с представителями разных стран, где активно пользуются социальной сетью, широкий ассортимент будет предложен другим пользователям.
Сообщается, что в перечне возможных полов будут такие варианты как «транссексуал», «бигендер», «гендерквир», «андрогин» и многие другие.
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