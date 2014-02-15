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Сегодня тагильчан ждут на местные Олимпийские игры! Все на Театральную площадь!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня тагильчан ждут на местные Олимпийские игры! Все на Театральную площадь!

15 февраля 2014, 09:40Общество
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