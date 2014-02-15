Сегодня тагильчан ждут на местные Олимпийские игры! Все на Театральную площадь!
15 февраля 2014, 09:40Общество
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Сегодня в 15:00 в самом центре города, на Театральной площади, начнется спортивно-развлекательная программа, посвященная Олимпийским играм.
К слову, российская сборная завоевывает медали, но, к сожалению, не золотые - поэтому в общем медальном зачете мы пока на 8 месте. Тем не менее, спортивный праздник в Нижнем Тагиле обещает быть очень веселым.
Наконец-то спали морозы, за окном вместо ставших привычными -25 днем будет не больше -12, а это отличная возможность интересно провести время на свежем воздухе. Спешите завоевать свои медали!
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