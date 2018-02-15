Дело о банде грабителей-велосипедистов направлено в суд в Екатеринбурге (ФОТО)

Расследование уголовного дела в отношении 4 налетчиков на велосипедах, которые грабили банки, было завершено, его материалы направлены в суд. Напомним, нарушители были задержаны в уральской столице в процессе очередного налета в июне 2017 года - тогда им не удалось завершить начатое.

Как сообщил представитель ГУ МВД по области Валерий Горелых, одного из подозреваемых задержали возле банка, а остальных – в течение дня в различных частях города. У них изъяли оружие и транспортные средства.

В ходе расследования выяснилось, что велосипедисты были виновниками еще нескольких ограблений: так, двое из них в июне 2016 года вынесли из банка в Екатеринбурге 269 000 рублей, а осенью 2016 года совершили налет на другой банк, откуда украли 3,9 млн рублей, 34 тыс. долларов и 16,8 тыс. евро.

Фото: В.Н. Горелых