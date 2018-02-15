Шестилетняя екатеринбурженка победила в Чемпионате мира по счету в уме

Два года назад родители записали девочку в школу, развивающую умственные способности и творческий потенциал при помощи арифметических вычислений. Алисе так понравилось считать, что она начала ежедневно заниматься счетом по полтора часа в день.

В 6 лет девочка приняла участие в Чемпионате по быстрому счету, в котором опередила тысячу участников возрастом от 5 до 16 лет.

В полуфинал вышли 15 детей, в том числе Алиса. Она набрала 190 баллов. Это был второй результат. В финале начались соревнования на выбывание. Таким образом, осталось двое детей – Алиса и очень сильный мальчик из Ташкента. Они соревновались примерно десять минут. Это было очень нервное соревнование, и Алиса выиграла благодаря своей способности концентрироваться говорит папа девочки Антон Гусев.

«Комсомольская правда» пишет, что за победу Алиса Гусева и ее семья были награждены путевками в Диснейленд.