Свердловский губернатор поддержал Шипулина, которого хотят лишить олимпийской медали
Сегодня, 20:37ОбществоФото: Евгений Куйвашев / Instagram
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Евгений Куйвашев заступился за бывшего биатлониста и депутата Госдумы Антона Шипулина. На своей странице в instagram губернатор написал о том, что Шипулин всегда был противником допинга.
Глава Свердловской области подчеркнул, что Шипулин завершил свою спортивную карьеру именно потому, что подвергся нападкам из-за допинговых скандалов.
Он никогда бы не подвел свою команду и страну. Тем более что ни одно подозрение насчет Антона так и не было подтверждено. Хочу поддержать Антона, пожелать ему сил и терпения, написал губернатор.
Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов дисквалифицирует за допинг Евгения Устюгова. Антон Шипулин, который выступал с ним на Олимпиаде в Сочи, рискует лишиться звания олимпийского чемпиона.
Антона Шипулина хотят лишить олимпийской медали из-за допингового скандала
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