Свердловский губернатор поддержал Шипулина, которого хотят лишить олимпийской медали

Глава Свердловской области подчеркнул, что Шипулин завершил свою спортивную карьеру именно потому, что подвергся нападкам из-за допинговых скандалов.

Он никогда бы не подвел свою команду и страну. Тем более что ни одно подозрение насчет Антона так и не было подтверждено. Хочу поддержать Антона, пожелать ему сил и терпения, написал губернатор.