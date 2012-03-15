Несмотря на снегопад, на тагильских дорогах пока спокойно
В нижнетагильской ГИБДД не отмечают роста количества дорожных аварий из-за снегопада. За сегодняшний день в ГИБДД пока зарегистрировано 7 столкновений без пострадавших – это обычные цифры для тагильских дорог.
Пока инспекторы ДПС работают в обычном режиме, но не теряют бдительности – вероятность ДТП возрастает в конце рабочего дня, в 17.00-18.00, когда автолюбители едут с работы домой.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей снижать скорость на дорогах: в неблагоприятных условиях ограничивается видимость, из-за заснеженности проезжей части увеличивается длина тормозного пути.
На работу нижнетагильского автовокзала непогода не повлияла: все автобусы ходят по расписанию, без опозданий, сообщили TagilCity.ru в справочной автовокзала.
Как сообщает JustMedia, в столице Среднего Урала без сбоев движение осуществляют пока только самолеты. «У нас отмен рейсов пока не было. Произошла только небольшая задержка автобуса рейса «Екатеринбург—Первоуральск». Он при въезде в город попал в аварию»,— сообщили JustMedia на Северном автовокзале.
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