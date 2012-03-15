Разработан новый мотор для Hyundai и Kia
15 марта 2012, 07:36ОбществоРОман БОТов
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Бензиновый 4-цилиндровый двигатель с системой турбонаддува и технологией прямого впрыска топлива имеет рабочий объем 1.2 литра. Мощность и крутящий момент шестнадцатиклапанного агрегата пока неизвестны, сообщает Kolesa.
ru. По словам разработчиков, мотор обладает высокой топливной экономичностью и низким уровнем выбросов вредных веществ - менее 110 г/км. Hyundai начнет оснащать 1.2-литровым мотором T-GDi Kappa модели B- и С-сегмента с конца текущего года. Одними из первых агрегат получат рестайлинговый автомобиль i20 и новое поколение i30. Позднее двигатели опробуют автомобили Kia Picanto и Cee’d.
Фото: autoweek.nl
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