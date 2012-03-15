Разработан новый мотор для Hyundai и Kia

ru. По словам разработчиков, мотор обладает высокой топливной экономичностью и низким уровнем выбросов вредных веществ - менее 110 г/км. Hyundai начнет оснащать 1.2-литровым мотором T-GDi Kappa модели B- и С-сегмента с конца текущего года. Одними из первых агрегат получат рестайлинговый автомобиль i20 и новое поколение i30. Позднее двигатели опробуют автомобили Kia Picanto и Cee’d.