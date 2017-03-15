Страхование жизни и здоровья врачей скорой помощи может быть законодательно введено в Свердловской области
15 марта 2017, 09:45Общество
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Депутаты Свердловской области предложили правительству региона усилить законодательную защиту работников скорой помощи. Так, было предложено страховать работников неотложки от нападений, сообщает ТАСС.
В нескольких регионах России уже действует практика страхования жизни и здоровья пациентов и врачей на момент нахождения в карете скорой помощи. Для реализации данной программы необходимо внести изменения в бюджет области.
Также было отмечено, что водителей скорой помощи необходимо приравнять к медикам и обеспечить им законодательные гарантии.
По словам главврача скорой помощи Екатеринбурга, число преступлений в отношении работников скорой ежегодно растет.
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