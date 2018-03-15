Тагильчане получили двойные квитанции после смены управляющей компании (ВИДЕО)
15 марта, 16:50Общество
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Жильцы дома 37 по проспекту Мира в Нижнем Тагиле получили уведомления o наличии крупной задолженности за коммунальные услуги. Жители говорят, что все квитанции они оплачивали вовремя.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом доме подобный конфликт между жителями и управляющей компанией возникает не в первый раз. В прошлом году жильцы уже получали двойные квитанции, и сейчас управляющая компания «Согласие», от которой жильцы отказались, выставила им долг за коммуналку.
Ситуация по дому Мира, 37 предельно простая. Уведомления жителям о задолженности присланы за тот период, когда дом находился в управлении нашей управляющей компании прокомментировали в управляющей компании «Согласие».
Коммунальщики считают, что подобная накладка возникла при переходе дома в другую управляющую компанию. Жители пока решили не оплачивать квитанции до полного разбирательства в этой истории, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео «Тагил-ТВ»
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