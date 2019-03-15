Губернатор Куйвашев попросил вместо подарков на день рождения помочь больным детям

16 марта Евгений Куйвашев празднует 48-летие. В посте к своим подписчикам в социальной сети Instagram губернатор попросил не тратить деньги на сувениры, цветы и дорогие подарки, а направить средства в благотворительные фонды.

В этом году фонды «Мы вместе» и «Живи, малыш» выбрали девять пациентов — девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десятков тысяч рублей, где-то миллионов. К сожалению, государство не везде может помочь (например, иногда нужно покупать не зарегистрированные в России препараты). Поэтому без благотворителей не обойтись,пояснил Евгений Куйвашев в своей публикации.