ВСК: в России стали в 8 раз чаще решать страховые случаи на дороге удаленно

Согласно анализу аналитиков Страхового Дома ВСК, в России в восемь раз чаще стали решать страховые вопросы по автокаско с помощью дистанционных сервисов.

Аналитики подсчитали, что в феврале доля урегулирования страховых случаев удаленно превысила 60%, в том время как годом ранее этот показатель не превышал и восьми процентов, пишет Newsnn.ru. Соответственно, страхователи стали реже обращаться через традиционные каналы. В частности, количество обращений через контакт-центр ВСК сократилось с 21,8% до 7,8%. В три раза меньше стали приходить в офис компании по вопросам урегулирования автокаско. Непосредственное обращение к представителям компании также снизилось с 18,5% до 14,2%. При этом отмечается, что теперь сотрудники ВСК презентую клиентам, посетившим офисы компании, новый сервис удаленного решения страховых вопросов, а также показывают возможности дистанционного обслуживания. Вице-президент Страхового Дома ВСК Олег Лисник отметил, что удаленный формат взаимодействия оказался весьма актуальным для клиентов. По его словам, такой способ решения вопросов удалось масштабировать по всей России. Олег Лисник также добавил, что при оформлении страхового инцидента через дистанционные сервисы время ожидания сокращается в среднем с двух дней до десяти минут. При этом в онлайн-формате время выдачи клиенту направления на ремонт сокращается в среднем с четырех дней до одного дня. “К лету ВСК планирует увеличить количество клиентов, воспользовавшихся дистанционным урегулированием, до 70% от общего числа обращений по урегулированию страховых случаев в автокаско”, - отметил Олег Лисник.

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