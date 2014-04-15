Нижнетагильскую военную технику увидели в Малайзии: УВЗ принимает участие в выставке (ФОТО)
В Куала-Лумпур (Малайзия) открылась 14-я международная выставка вооружения и военной техники «DSA 2014», участником которой стала научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
На своем стенде корпорация представила модели новых изделий разработки разных предприятий интегрированной структуры. Такие как «Терминатор», танки Т-90С и модернизированный Т-72, БРЭМ-1М Уралвагонзавода (г. Нижний Тагил), ТОС-1А - КБТМ (г. Омск), бесшумный 82-мм миномет 2Б25 - ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород) и другие.
«Терминатор-2» был показан в виде уменьшенной радиоуправляемой модели, полностью идентичной натуральному изделию.
Макеты техники вызвали большой интерес у посетителей выставки. Стенд корпорации УВЗ посетили представители генерального штаба армии КНР, представители Министерства обороны Египта, Малайзии, Индии и представители промышленности Канады и Германии. А также посол России в Малайзии - Воробьева Людмила и Министр оборонной промышленности Республики Азербайджан - Явер Джамалов.
Фотографии пресс-службы УВЗ
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