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Нижнетагильскую военную технику увидели в Малайзии: УВЗ принимает участие в выставке (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильскую военную технику увидели в Малайзии: УВЗ принимает участие в выставке (ФОТО)

15 апреля 2014, 13:00Общество
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