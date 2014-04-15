Нижнетагильскую военную технику увидели в Малайзии: УВЗ принимает участие в выставке (ФОТО)

На своем стенде корпорация представила модели новых изделий разработки разных предприятий интегрированной структуры. Такие как «Терминатор», танки Т-90С и модернизированный Т-72, БРЭМ-1М Уралвагонзавода (г. Нижний Тагил), ТОС-1А - КБТМ (г. Омск), бесшумный 82-мм миномет 2Б25 - ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород) и другие.