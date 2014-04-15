Жители Вагонки смогут оформлять и получать загранпаспорт в МФЦ Нижнего Тагила

Так, 71 заграничный паспорт сроком действия на пять лет, среди них 11 – детских, выдали в МФЦ 12 апреля. Теперь выдача паспортов будет происходить здесь два раза в неделю, во вторник с 17.00 до 18.00 и в субботу с 10.00 до 12.00.

По результатам проведенных переговоров с руководством территориального подразделения УФМС в Нижнем Тагиле решили, что для горожан, которые оформляют паспорта в многофункциональных центрах, удобнее получать их также в учреждении, - пояснила руководитель МФЦ Дзержинского района Изольда Чернышова. – Постарались учесть все: и возросшую нагрузку на УФМС по выдаче в результате открывшихся двух МФЦ, временных затрат горожан на дорогу, ожидании в очереди.

Получатели приглашаются в филиал в соответствии со списками готовности документов к выдаче, которые удостоверяют сотрудники УФМС. Документы доставляются в МФЦ. При этом саму выдачу проводят специалисты территориального подразделения миграционной службы. Сама процедура выдачи не занимает много времени: не более полутора минут на человека.