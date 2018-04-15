Почти 2,5 тысячи человек написали «Тотальный диктант» в Екатеринбурге (ФОТО)
15 апреля, 13:40Общество
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14 апреля прошла международная акция «Тотальный диктант». 2287 работ были сданы в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге акция началась 14 апреля в 13:00. В 2018 году текст подготовила писательница Гузель Яхина. Для разных часовых поясов она предоставила 3 варианта текста - «Утро», «День», «Ночь». Уралу достался второй вариант. Текст рассказывает о персонаже нового романа писательницы – Якобе Бахе, учителе немецкой словесности.
Для диктанта были представлены разнообразные площадки – школы, библиотеки, музеи, банк и бизнес-центр, сообщает «Областная газета». Также впервые в екатеринбургском «Диктанте» в библиотеке для слепых писали люди с ограниченными возможностями.
Фото: Максим Путинцев/Анна Авдеева
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