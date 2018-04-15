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Почти 2,5 тысячи человек написали «Тотальный диктант» в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 2,5 тысячи человек написали «Тотальный диктант» в Екатеринбурге (ФОТО)

15 апреля, 13:40Общество
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