Собянин раскритиковал ГУВД за организацию пропускной системы

Как пишет телеграм-канал “Мейстер”, если в собственной машине люди защищены от инфекции, то в метро гораздо труднее соблюдать безопасную дистанцию между людьми. Кроме того, правоохранители стали жаловаться на плохую работу планшетов для проверки пропусков под землей. Мэр Москвы Сергей Собянин даже раскритиковал работу ГУВД за такие результаты.

Авторы канала отметили, что поиск виноватых можно отложить, а сейчас намного важнее организовать нормальную работу системы электронных пропусков. Они предложили создать дистанционную проверку пропусков у водителей на КПП, а для метро объединить пропуск с проездным билетом. По их мнению, здесь тоже найдутся свои трудности, однако сегодня мало кому приходится легко.