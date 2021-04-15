Госжилстройнадзор проводит внеплановую проверку «Водоканала» в Нижнем Тагиле

Госжилстройнадзор проводит внеплановую проверку «Водоканала» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:10ОбществоАзиз КеримовФото: Яндекс-Карты
Региональный государственный жилищный надзор приступил к проверке «Водоканала». Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области начал внеплановую проверку документации «Водоканала». Согласно данным на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации, проверка началась 5 апреля и продлится до 30 числа этого же месяца. Предметом проверки стали размещения информации в ГИС ЖКХ. Также проводится осмотр и анализ информации на сайте dom.gosuslugi.ru.

Напомним, 14 апреля стало известно, причины подтопления подвалов домов и социальных объектов Нижнего Тагила выясняет прокуратура. Планируется проверить коммунальные службы, управляющие компании, а также «Водоканал-НТ».

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