Региональные электросети подчинят федеральным
Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства РФ Игорь Сечин объявил о планах по объединению «Холдинга МРСК» и ФСК в единую национальную сетевую компанию.
У экспертов тут же возникли опасения, что в результате родится огромная естественная монополия, малоэффективная с точки зрения экономики и управления. Сразу после объявления Сечина цена акций сетевых компаний ощутимо снизилась. Впрочем, еще неясно, какова будет структура объединенной компании. Есть мнение, что региональные сетевые структуры сохранят достаточную самостоятельность и продолжат работу в существующем режиме
Как пояснили в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала», до 1 июля 2012 года единый исполнительный орган «Холдинга МРСК» должен быть передан в ФСК. При этом о прямом встраивании в федеральную структуру региональных сетей речи не идет.
Кстати, как напомнил начальник департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Тюхтин, в течение нескольких лет, до появления холдинга, региональные сетевые предприятия уже работали под управлением ФСК.