Региональные электросети подчинят федеральным

У экспертов тут же возникли опасения, что в результате родится огромная естественная монополия, малоэффективная с точки зрения экономики и управления. Сразу после объявления Сечина цена акций сетевых компаний ощутимо снизилась. Впрочем, еще неясно, какова будет структура объединенной компании. Есть мнение, что региональные сетевые структуры сохранят достаточную самостоятельность и продолжат работу в существующем режиме

Как пояснили в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала», до 1 июля 2012 года единый исполнительный орган «Холдинга МРСК» должен быть передан в ФСК. При этом о прямом встраивании в федеральную структуру региональных сетей речи не идет.