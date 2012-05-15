Верхнесинячинский завод - владелец киприот, имущество принадлежит Саратову, а топ-менеджеры уволили сами себя
15 мая 2012, 09:29ОбществоЕвгения
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Дело Верхнесинячинского метзавода крайне запутанное. Прокуратура, которая пытается разобраться, в чем дело с декабря прошлого года уверена, что на заводе действовала преступная схема с цепочкой из нескольких участников. Выяснилось, что владелец ВСМЗ, а правильнее даже говорить ООО «Нигмас», гражданин Кипра, наверняка очень далекий от заводских будней. Схема его действий была такова: он нанял московских топ-менеджеров, которые остановили завод, уволили всех рабочих, а заодно и себя.
Во время того, как реализовывалась изготовленная продукция, людям не платилизарплату, а все деньги перечислялись на расчетный счет. Спешно уволившие самисебя топ-менеджеры, вероятно, хотели избежать ответственности, хотя прокуратурапока никаких конкретный заявлений на этот счет не делает.
Ситуация осложняется также тем, что все имущество завода находится в арендеу компании «Волга-Стар», которая вообще зарегистрирована в Саратове.
Единственный шанс спасти целые семьи, а многие на заводе работаютпоколениями, это надежда на нового добросовестного владельца.
© По материалам Новый регион-2
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