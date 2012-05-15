Верхнесинячинский завод - владелец киприот, имущество принадлежит Саратову, а топ-менеджеры уволили сами себя

Во время того, как реализовывалась изготовленная продукция, людям не платилизарплату, а все деньги перечислялись на расчетный счет. Спешно уволившие самисебя топ-менеджеры, вероятно, хотели избежать ответственности, хотя прокуратурапока никаких конкретный заявлений на этот счет не делает.