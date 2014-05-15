17 мая для несовершеннолетних тагильчан будет работать «Телефон доверия»

17 мая в ГУ МВД России по Свердловской области с 10.00 до 16.00 будет организована работа детского «телефона доверия»:

8(343) 358-87-00

Несовершеннолетние жители Свердловской области смогут обратиться к полицейским с любыми вопросами, касающимися нарушения их прав, поделиться проблемами, которые волнуют подрастающее поколение.

Каждому ребенку, его родителю и законному представителю будет дана квалифицированная консультация, а при необходимости – направлен письменный ответ о принятых по его обращению мерах реагирования.

Следует отметить, что при рассмотрении поступивших по детскому «телефону доверия» обращений сотрудники полиции будут руководствоваться требованиями инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации и несут персональную ответственность за качество и полноту информации, содержащейся в ответе на вопрос абонента.