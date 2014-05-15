Легенды русского рока и байкеры снимутся в документальном фильме «Байки земли уральской»

Основой фильма станут любопытные факты, байки и легенды из истории уральских городов, по которым летом мы проедем с музыкальным мотопробегом. Я стану не то чтобы главным героем, скорее рассказчиком всех этих историй и собеседником для других персонажей фильма отметил Шахрин.

По словам музыканта, картина, снятая во время пробега, расскажет о достопримечательностях и интересных людях Екатеринбурга, Режа, Березовского, Артемовского, Ирбита, Алапаевска, Нижнего Тагила и Невьянска.

Кто примет участие в музыкальном мотопробеге

Музыкальный мотопробег «По хребту» пройдет в Свердловской области по туристическому маршруту «Самоцветное кольцо Урала» с 14 по 21 июня 2014 года. По словам одного из авторов идеи мотопробега Евгения Горенбурга, директора фестиваля «Старый Новый Рок», в нем, кроме собственно байкеров, примут участие Юрий Шевчук и группа «DDT», Сурганова и Оркестр, Billy's Band, Вадим Самойлов (экс-«Агата Кристи») и другие музыканты. Протяженность маршрута - 1 тыс. км. По пути участники пробега дадут пять больших концертов, а финишируют в Заречном, где состоится рок-фестиваль «Старый Новый Рок на Волне».

Мы просто решили не упускать уникальную возможность сделать гуманитарно-патриотическое кино, посмотрев которое людям захотелось бы поближе познакомиться со своим родным краем, путешествовать по Уралу добавил Шахрин.