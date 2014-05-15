Шины Continental `расскажут` автомобилю о своем износе
Компания Continental разработает новый датчик давления в шинах, который помимо своей основной функции, сможет определять износ протектора и сообщать о состоянии покрышек водителю. Ожидается, что на серийных автомобилях такие сенсоры появятся к 2017 году.
Новый датчик будет устанавливаться в саму структуру шины, а вычислять глубину протектора станет специальное программное обеспечение. Износ покрышек будет определяться по изменению характеристик их деформации во время движения. В Continental пока не раскрывают подробностей работы технологии, которая еще находится в процессе разработки.
Предупреждать об износе сенсор начнет как только глубина протектора будет меньше трех (летняя резина) или четырех (зимняя) миллиметров. Датчик передаст соответствующую информацию в бортовой компьютер, а он затем выдаст предупреждение о «лысых» шинах и необходимости их замены на дисплей приборной панели.
Помимо этого, компания планирует добавить датчикам возможность по беспроводной связи отправлять данные о состоянии покрышек в ближайший шиномонтаж. Также с помощью специального приложения для смартфона водитель сможет дистанционно узнать давление в шинах и рекомендации о необходимом давлении в соответствии с текущей загрузкой автомобиля.
Ранее о разработке датчиков, встроенных в шины, объявила группа Goodyear Dunlop. Такие сенсоры способны собирать данные о типе резины, давлении, температуре покрышек и затем передавать их в борткомпьютер машины. Он, в свою очередь, пересылает данные электронным системам безопасности автомобиля, в соответствии с этим подстраивающим свою работу.