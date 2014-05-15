Шины Continental `расскажут` автомобилю о своем износе

Новый датчик будет устанавливаться в саму структуру шины, а вычислять глубину протектора станет специальное программное обеспечение. Износ покрышек будет определяться по изменению характеристик их деформации во время движения. В Continental пока не раскрывают подробностей работы технологии, которая еще находится в процессе разработки.

Предупреждать об износе сенсор начнет как только глубина протектора будет меньше трех (летняя резина) или четырех (зимняя) миллиметров. Датчик передаст соответствующую информацию в бортовой компьютер, а он затем выдаст предупреждение о «лысых» шинах и необходимости их замены на дисплей приборной панели.

Помимо этого, компания планирует добавить датчикам возможность по беспроводной связи отправлять данные о состоянии покрышек в ближайший шиномонтаж. Также с помощью специального приложения для смартфона водитель сможет дистанционно узнать давление в шинах и рекомендации о необходимом давлении в соответствии с текущей загрузкой автомобиля.