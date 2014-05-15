В Нижнем Тагиле открывается выставка «Наука - будущее комбината»

На открытие выставки приглашены ветераны и нынешние сотрудники технического управления, руководители комбината.

Технический отдел НТМК был создан в период строительства Ново-Тагильского металлургического завода. Именно этот отдел заложил основы технологии производства, выполнил необходимые технические расчеты, соединил работу отдельных агрегатов в единую технологическую цепь предприятия. Напомним, НТМК отметит 75-летний юбилей в июне 2015 года.

В тяжелые военные годы технический отдел комбината выполнял особо важные задачи по выпуску продукции для фронта, в том числе освоение производства броневого и судостроительного листа, изделий специального назначения.

Специалисты технического управления НТМК первыми в нашей стране успешно разработали технологию переработки ванадийсодержащего сырья в доменных печах, технологию конвертерного производства. При их участии осваивались методы переработки ванадиевого чугуна дуплекс-процессом в конвертерах с получением стали и товарного ванадиевого шлака. Их усилия вложены в процесс освоения технологии термической обработки рельсов и производство широкополочных двутавров.