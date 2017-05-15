Сын депутата Заксобрания Свердловской области устроил дебош в отделе полиции Екатеринбурга

Нетрезвый екатеринбуржец попал в поле зрения правоохранителей при проверке документов. Ранее он находился в общественном месте в явном нетрезвом состоянии.

В отделе полиции мужчина ругался матом, грозился всех уволить, ведь он сын депутата. Успокоила молодого человека лишь перспектива посидеть в камере с людьми без определенного места жительства, пишет Ura.ru.

Утром за своим сыном приехал отец-депутат. Когда был составлен протокол об административном правонарушении, молодого мужчину отпустили домой.