Сын депутата Заксобрания Свердловской области устроил дебош в отделе полиции Екатеринбурга
15 мая 2017, 07:00Общество
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Ночью с 13 на 14 мая в столице Урала в одном из отделов полиции пьяный мужчина устроил дебош. Как позже выяснилось, это был сын депутата законодательного собрания Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Нетрезвый екатеринбуржец попал в поле зрения правоохранителей при проверке документов. Ранее он находился в общественном месте в явном нетрезвом состоянии.
В отделе полиции мужчина ругался матом, грозился всех уволить, ведь он сын депутата. Успокоила молодого человека лишь перспектива посидеть в камере с людьми без определенного места жительства, пишет Ura.ru.
Утром за своим сыном приехал отец-депутат. Когда был составлен протокол об административном правонарушении, молодого мужчину отпустили домой.
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