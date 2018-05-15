Проведение выставки «Диверсификация» в Нижнем Тагиле может быть отложено до 2019 года

По сообщению собеседника «РИА Новости», выставку бронетехники было решено перенести на 2019 год из-за плотного графика мероприятий военной тематики в этом году.

Официальных уведомлений о переносе военной выставки пока нет.

В разговоре с TagilCity.ru советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Дмитрий Калениченко сообщил о готовности предприятия принять участие выставке.

Мы готовы представить нашу продукцию на выставке, но наше участие сегодня планируется в виде экспонента сказал Дмитрий Калениченко.

Напомним, что в 2017 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время визита в Нижний Тагил заявил о необходимости возвращения проведения выставки вооружений городу. План проведения выставки военной техники «Диверсификация-2018» в Нижнем Тагиле был утвержден Правительством РФ.