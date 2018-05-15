Туристическая инфраструктура получит поддержку из федерального бюджета

Глава правительства сообщил, что несмотря на долгие обсуждения и разногласия, концепция федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года утверждена.

Медведев обратил внимание на рост интереса к внутреннему туризму. Также, по его словам, увеличилось количество иностранных туристов, желающих путешествовать по России. Все это должно значительно пополнить бюджеты различных уровней благодаря появлению новых рабочих мест и развитию бизнеса.

Хочу упомянуть концепцию федеральной целевой программы до 2025 года. Она достаточно долго обсуждалась, там были разные вопросы, разногласия, мы с коллегами по правительству эту тему неоднократно обсуждали. Документ теперь подписан. В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм рассказал премьер-министр.

Средства, полученные таким образом, планируется использовать для развития объектов туристической инфраструктуры наравне с бюджетным финансированием, сообщает «РИА Новости».