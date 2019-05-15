У главы Иркутской области нашли незадекларированный загородный коттедж

Вся информация о доходах губернатора была выложена во вторник, 14 мая, на портале регионального правительства. И, судя по этим данным, в собственности у Левченко нет жилья, а только земельный участок площадью 1283 квадратных метра. Об этом сообщают «Новые известия».

На участке планируется возвести собственный жилой дом. Также у губернатора имеется и второй участок в 1265 квадратных метра и гаражный бокс. Эти объекты находятся в пользовании. Несмотря на то, что на территории смежных участков расположен трехэтажный дом, информация об аренде земли не указывалась до недавнего времени.

Участок, о котором идет речь, расположен в элитном загородном поселке Ново-Разводная, удаленным от регионального центра всего на девять километров. Оба участка расположены рядом и составляют единое общее владение, на котором находятся трехэтажный коттедж, гостевой домик, дом для персонала и хозяйственные строения.

Территория владения благоустроена: стоят скамейки и вымощены пешеходные дорожки. Это отчетливо видно на снимках, которые появились в СМИ в начале текущего года. Однако, в декларациях за период с 2015 по 2017 годы Левченко указывал только половину всего владения. В документы за 2018 год уже был внесен второй участок, который Левченко арендовал в 2015 году на срок 47 лет по праву переуступки аренды.

В пресс-службе губернатора еще весной заявили, что трехэтажный дом еще недостроен, по закону декларировать его не обязательно. Но, судя по фото в СМИ, он выглядит вполне обитаемым. Это подтверждают счета за электроэнергию, которые приходят на имя абонента Сергея Георгиевича Левченко. Так, в марте прошлого года губернатор оплатил счет за электричество на сумму в 25 тысяч рублей, в апреле - почти на 17 тысяч рублей и в мае - на 15,5 тысячи рублей.

Кроме того, в пользовании у губернатора есть две квартиры по 90 и 122 квадратных метра. Также, согласно официальным источникам, ежемесячно региональный бюджет выделяет 95 тысяч рублей на аренду квартиры для Левченко. В год получается почти миллион рублей.

Автомобилями губернатор не владеет, но в собственности у него есть два мотоцикла Harley-davidson и IMZ 810310. Иномарка Audi Q7 записана на супругу Наталью Левченко. Также у женщины в событийности находятся три квартиры, в одной из которых ⅓ принадлежит супругу. Находящаяся на пенсии первая леди Иркутской области задекларировала 3,2 миллиона рублей дохода за 2018 год. В 2017 году она указала сумму в 7,7 миллиона рублей, а в 2016 году эта цифра достигла 79,8 миллиона рублей.