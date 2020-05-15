Шахматисты собрали почти 25 миллионов рублей для врачей

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Средства собраны в рамках онлайн-турнира «Сборная – России».
Завершился благотворительный онлайн-турнир по шахматам «Сборная – России», целью которого был сбор средств для врачей, которые борются с коронавирусом, сообщает «Советский спорт».
На момент окончания турнира организаторам удалось собрать 24 миллиона 670 тысяч рублей. Деньги и медицинские товары будут направлены в 13 больниц в десяти регионах.
Остается добавить, что победителем турнира стал Александр Грищук, победивший в финальном матче Евгения Томашевского (3-0).
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