Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Большинство участников опроса о донорстве на портале Tagilcity.ru ни разу не сдавали кровь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Большинство участников опроса о донорстве на портале Tagilcity.ru ни разу не сдавали кровь

15 июня 2012, 12:29Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?