Большинство участников опроса о донорстве на портале Tagilcity.ru ни разу не сдавали кровь

Скептически относятся к донорской сдаче крови 17 процентов опрошенных, или 175 человек. Они не сдают кровь сами и не советуют это делать другим. Препятствием к этому могут стать стереотипы о возможной гипертонии и заражением болезнями от других доноров (хотя сейчас в большинстве пунктов используют одноразовые расходные материалы), а также страх. Кроме того, есть среди пользователей портала Tagilcity.ru те, кто сдавал кровь, но больше не хочет. Таких 29 человек.

Еще почти 10 процентов респондентов сдают кровь иногда, но для регулярной сдачи просто не хватает времени. 6 процентов опрошенных относятся к донорству спокойно и без излишнего энтузиазма, но при этом иногда кровь все же сдают.

Гордятся своей принадлежностью к числу российских доноров 43 участника опроса. А почетными донорами являются (и это, заметьте, немало) 39 из 991 респондента. Напомним, это звание носят люди, сдавшие кровь не менее 40 раз, или плазму – не менее 60 раз. Они имеют нагрудный знак почетного донора и получают ежегодные выплаты от государства.

Результаты опроса показывают, что большинство респондентов не сдавали кровь ни разу в жизни. С одной стороны, это значит, что большинство людей все-таки остаются равнодушными к проблемам других. С другой, многие из них хотят стать донорами, но либо не знают, как это сделать, либо опасаются неприятной процедуры. А это значит, что потенциал доноров Нижнего Тагила огромен, и в будущем, возможно, кто-то из них все-таки придет на станцию переливания крови и сделает очень важное дело.

Ну а для тех, кто уже решился на благородный поступок, называем адреса и часы работы Станции переливания крови. Она располагается по адресу улица Циолковского, 24 / проспект Мира, 49, и работает с 07:30 до 15:00. При этом кровь можно сдать с 7:30 до 12:00, а консультацию получить с 12:00 до 15:00. Перед посещением станции лучше позвонить по телефону (3435) 41-99-16, чтобы прослушать автоответчик. Запись на нем обновляется регулярно и сообщает, в какие ближайшие дни пункт не будет работать совсем.