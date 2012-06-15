«Сотрудники полиции не должны вести себя так», – Алексей Умывалкин о пропаже АН-2

В скандале с пропавшим самолетом АН-2 , несанкционированно взлетевшим с аэродрома Серова 11 июня, замешаны, напомним, местные инспекторы ГИБДД во главе с начальником. По предварительным данным, компания сначала заправилась алкоголем, а затем угнала самолет, чтобы покататься, либо слетать в баню или на рыбалку.

По последним данным, на борту АН-2 находились 13 человек. Поиски продолжаются четвертые сутки. Ищут в Свердловской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. К поискам подключают железнодорожников. На самолете не было карт и навигатора. Поэтому, сбившись с пути, он мог лететь вдоль железной дороги или трассы.