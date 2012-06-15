«Сотрудники полиции не должны вести себя так», – Алексей Умывалкин о пропаже АН-2
15 июня 2012, 13:05ОбществоВалерия Лошкарева
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«Зарплата у правоохранителей сейчас достойная, поэтому каждый полицейский должен держаться за свое рабочее месте» - так начальник ММУ МВД «Нижнетагильское» Алексей Умывалкин прокомментировал ЧП в Серове.
В скандале с пропавшим самолетом АН-2, несанкционированно взлетевшим с аэродрома Серова 11 июня, замешаны, напомним, местные инспекторы ГИБДД во главе с начальником. По предварительным данным, компания сначала заправилась алкоголем, а затем угнала самолет, чтобы покататься, либо слетать в баню или на рыбалку.
По последним данным, на борту АН-2 находились 13 человек. Поиски продолжаются четвертые сутки. Ищут в Свердловской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. К поискам подключают железнодорожников. На самолете не было карт и навигатора. Поэтому, сбившись с пути, он мог лететь вдоль железной дороги или трассы.
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