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Тагильчанки, завидуйте. Заказчиком концерта на Вагонке стал мужчина, поздравивший свою жену с 50-летием
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанки, завидуйте. Заказчиком концерта на Вагонке стал мужчина, поздравивший свою жену с 50-летием

15 июня 2012, 18:35ОбществоВалерия Лошкарева
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