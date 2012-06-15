Тагильчанки, завидуйте. Заказчиком концерта на Вагонке стал мужчина, поздравивший свою жену с 50-летием
Такое шикарное поздравление с юбилеем сделал для своей жены житель Вагонки. Об этом рассказал организатор шоу, представитель музыкального сообщества Нижнего Тагила Александр.
Музыкальную составляющую заказчик захотел дополнить красочной визуальной – музыканты во время представления выпускали в воздух шары. По словам Александра, такое поздравление недешево, но в целом доступно. В зависимости от количества музыкантов и времени выступления, такой подарок может обойтись дарителю от 5 тысяч рублей и выше. При этом стоимость получасовой «серенады» на саксофоне под заветными окнами будет стоить около полутора тысяч.
Да и о каких деньгах может идти речь, когда на кону хорошее настроение любимой, укрепление отношений а, может быть, и вообще согласие на предложение руки и сердца! Ведь от таких подарков вряд ли не растает сердце каждой женщины. Тем более, когда свидетелями романтического сюрприза становятся жители если не целого микрорайона, но точно нескольких кварталов.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru