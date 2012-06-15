Тагильчанки, завидуйте. Заказчиком концерта на Вагонке стал мужчина, поздравивший свою жену с 50-летием

Музыкальную составляющую заказчик захотел дополнить красочной визуальной – музыканты во время представления выпускали в воздух шары. По словам Александра, такое поздравление недешево, но в целом доступно. В зависимости от количества музыкантов и времени выступления, такой подарок может обойтись дарителю от 5 тысяч рублей и выше. При этом стоимость получасовой «серенады» на саксофоне под заветными окнами будет стоить около полутора тысяч.