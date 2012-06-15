В Нижнем Тагиле состоялись общественные слушания на тему генерального плана Горноуральского городского округа

В вынесенном на обсуждение проекте было достаточное число позитивных моментов. Например, планируется в восточной части округа в районе Верхней Салды сделать дорогу, по которой будет пущен транзитный грузовой транспорт. Впереди у округа осуществление глобальной идеи создания гражданского аэропорта на базе аэродрома «Салка». Присутствующие отмечали, что это необходимо сделать, поскольку сильно возрастет авторитет округа, а также будет неоценима польза при проведении выставок международного значения.

Очень информативным был доклад Ольги Казаковой, заместителя генерального директора ЗАО «Проектно-изыскательный институт «ГЕО». Она отметила, что наиболее проблемной зоной округа можно считать западную часть, в которую в большинстве своем входят поселки и деревни, присоединенные к округу в 2008 году. По ее словам, проблему развития этой территории можно решить путем постановки акцента на строительство предприятий добычи полезных ископаемых, либо сельского хозяйства.

Сельские населенные пункты могут исчезнуть, так как там нет рабочих мест… молодежь оттуда бежит Ольга Казакова.

Таким образом, согласно плану, к 2020-му году в округе могут появиться несколько заводов. Логично, что заводы образуют вокруг себя санитарные зоны, в которые могут попасть эти самые поселки. Из санитарных зон людей нужно будет переселять, и этот вопрос переходит уже в разряд критических. Кстати, докладчики, одобряющие проект, заявляли, что новые заводы тем и хороши, что на них будет установлено новейшее оборудование, которое максимально сократит ущерб экологии. Однако в это верится с трудом.

Противники существующего проекта предложили развивать округ в несколько ином русле, а именно в туристическом. Представители организации «Экоправо» и Министерства природных ресурсов Свердловской области обратили внимание на памятные, значимые исторические места. В округе есть множество заброшенных плотин, прудков, узкоколеек, к которым мы привыкли, не заостряем внимание на то, что у нас есть такие достопримечательности, а людям из других областей, даже зарубежья, они очень интересны.

Люди готовы ехать на все это смотреть. Но в какие условия попадет турист, когда окажется на месте? Потемкинские деревни никому не нужны представитель Министерства природных ресурсов.

Было предложено принять к сведению эти факты и задуматься о развитии округа именно в этом плане. Действительно, заводы заводами, но их возникновение будет сопровождаться народным негодованием, люди боятся, что место, где они живут, превратится в непригодное для житья из-за выбросов и отходов, включая возможное загрязнение сточных вод. Но если уделить внимание исторически значимым местам, восстанавливать их, прокладывать к ним дороги, оснащать электроэнергией, связью, то эти памятные зоны окупят все старания. Правда, мы по большей части знаем культурные центры мира, нежели центры добычи, поэтому будет очень хорошо, превратись Горноуральский городской округ больше в культурный, нежели индустриальный объект.

Строя новый дом, необходимо предусмотреть множество важных мелочей: как будет размещена электропроводка на кухне, чем будут утеплены стены, в конце концов, какие смесители будут установлены. От этого будет зависеть комфорт и безопасность членов вашей семьи.