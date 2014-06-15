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Под Нижним Тагилом пробка из-за размытой дороги: от Горноуральского до Евстюнихи (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом пробка из-за размытой дороги: от Горноуральского до Евстюнихи (ВИДЕО)

15 июня 2014, 20:00Общество
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