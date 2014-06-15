Под Нижним Тагилом пробка из-за размытой дороги: от Горноуральского до Евстюнихи (ВИДЕО)

Как предположили тагильчане, всё из-за размытой дождем дороги в районе Евстюнихи. В таких сложных условиях сейчас застревают даже грузовики.

Действительно, вот уже несколько дней подряд на наш край проливаются сильные дожди. Не выдерживают даже ливневые канализации - город в прямом смысле тонет.

Вот что рассказала пользовательница Вера, предоставив видео с места событий:

Это только небольшая часть пробки, она идёт от Горноуральского до Евстюнихи. Из-за того, что размыта дождями дорога, все медленно едут, объезжают ямы в р-не Евстюнихи, у поста. К тому же много народу, все с выходных едут из деревень.