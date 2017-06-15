Учительница из Иркутской области во время «прямой линии» пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату

Во время разговора с Президентом Путиным учительница из Иркутской области рассказала, что она получает зарплату, как молодой педагог, 16 500 рублей. Также женщина поделилась с Главой государства тем, что не получила подъемных средств, как молодой специалист. Президент был удивлен и возмущен такой ситуации и согласился с тем, что такого быть не должно.

Молодые специалисты хоть и должны получать меньше опытных, но не в разы, как это происходит сейчас, заметил Путин. Также он указал на то, что необходимо установить минимальное соотношение между зарплатами молодых педагогов и преподавателей со стажем.

При этом Владимир Путин добавил, что с 1 января 2018 года будут проиндексированы зарплаты тех бюджетников, чьи профессии не попали в майские указы.

Российский лидер обратил внимание губернатора Иркутской области и министра образования на то, что этому случаю необходимо уделить самое пристальное внимание.