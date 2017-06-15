Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Учительница из Иркутской области во время «прямой линии» пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Учительница из Иркутской области во время «прямой линии» пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату

15 июня 2017, 18:25Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?