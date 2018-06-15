Ребенка удалившей грудь екатеринбурженки усыновила другая семья

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время своего визита в Екатеринбург сообщила, что одного из приемных детей Юлии Савиновских усыновила другая семья. Напомним, что приемных мальчиков женщина лишилась после того, как удалила грудь.

Сама Савиновских еще в феврале 2018 года поняла, что одного из малышей усыновили, так как мальчик пропал из базы данных детей на усыновление.

Как пишет ZNAK, Москалькова сообщила, что теперь Савиновских уже не сможет вернуть детей, так как они адаптируются к новым условиям жизни, и какие-либо изменения могут нанести урон их психике.

Стоит отметить, что семью Савиновских поддерживали депутаты, знаменитости, общественники. Законность изъятия детей проверяли СК и Общественная палата РФ. Было несколько судебных заседаний, но детей екатеринбурженка так и не смогла вернуть.