Холдингу «Социум» исполнилось 33 года

В Москве состоялась VII Конференция руководящего состава ГК «Социум». Участниками мероприятия стали 150 человек из различных российских субъектов. В текущем году старейшему коммерческому холдингу РФ исполнилось 33 года.

«33, безусловно, молодой возраст, который принято называть самым расцветом. Но если говорить о российском бизнесе, это рекорд. В РФ нет частных предприятий старше. Сама цифра 33 мистическая, это символ совершенства, неординарного мышления, гениальности. Это начало нового, большого и трудного пути, по которому мы идем с нашим арсеналом накопленного опыта», — приводит слова основателя ГК «Социум» Игоря Ашурбейли издание gorod55.ru. Первое предприятие холдинга Ашурбейли основал в 1988 году. Тогда начал действовать закон о кооперативах, и на рынке появилось довольно много похожих бизнес-сообществ. Но, по словам Игоря Ашурбейли, компании не только удалось преодолеть кризис 90-х, но и стать холдингом с численностью сотрудников более 7,8 тыс. человек. Группа в данный момент включает в себя 30 предприятий, которые работают в реальном секторе экономики: от сельского хозяйства до военной промышленности. Как отметил Ашурбейли, большой опыт кризисных 90-х помогает ГК преодолевать и современные вызовы — пандемию коронавирусной инфекции. По словам генерального директора АО «СОЦИУМ-А» Игоря Ильина, в 2020 г. ГК «Социум» продемонстрировала стабильные результаты, устойчивость к негативным факторам извне. ГК продолжает развивать и собственные социальные программы. В числе работников группы почти 50% составляют ветераны, которые отработали на предприятии 10-25 лет. В течение последних четырех лет сумма, направленная холдингом на выплаты этой категории сотрудников, составила свыше 168 млн руб. На конференции сообщили, что такой статус присваивают еще 331 работнику. Кроме того, ГК провела церемонию вручения корпоративных наград. По заявлению финансового директора АО «СОЦИУМ-А» Наталии Кирюшиной, звания проекта года удостоена разработка АО «НИИ «Элпа» — пьезопривод для системы впрыска топлива в судовых дизелях. Прорыв года — проект Арзамасского приборостроительного завода им. П. И. Пландина по серийному выпуску бактерицидных рециркуляторов, которые используют для обеззараживания воздуха в помещениях. Награда «Юбиляр года» досталась Малоярославецкому приборному заводу, которому исполнится 50 лет в июле текущего года.

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