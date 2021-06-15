Место и вид стелы "Город трудовой доблести" выберут жители Комсомольска-на-Амуре

Место и вид стелы "Город трудовой доблести" выберут жители Комсомольска-на-Амуре
Место и вид стелы "Город трудовой доблести" выберут жители Комсомольска-на-Амуре
Сегодня, 17:32ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев договорился о выделении Комсомольску-на-Амуре 40 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство городской территории, на которой появится стела в честь присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести».

Врио губернатора считает крайне важным, чтобы и место, где появится стела, и ее архитектурное решение выбрали сами горожане. Чиновникам придется руководствоваться мнением простых людей. Об этом пишет transsibinfo.com.

Нужно выполнить пару условий. Граждане должны самостоятельно определить место и отдать за него свой голос. Проект стелы будет вынесен на общественные слушания. Например, можно организовать конкурс среди молодых архитекторов. В Хабаровске нечто подобное уже проводили по ряду общественных мест. Население Комсомольска-на-Амуре наверняка откликнется на призыв. В этом населенном пункте живет множество талантливых людей, сказал Дегтярев.

Так, в качестве лучшего места, где можно установить символ доблести города, рассматривается сквер Трудовой славы. Но последнее слово должно остаться за местным населением.

Площадку для голосования уже подготовили. В качестве нее выбрали один из популярнейших у населения Хабаровского края интернет-порталов - «Голос 27». Работа ресурса ориентирована, помимо прочего, на проведение опросов и определение мнения граждан.

Чиновники предоставят финансирование для проекта по благоустройству территории. Глава региона выделил на указанные выше цели 40 миллионов рублей.

Напомним, что инициатива дать Комсомольску-на-Амуре новый, значимый для его жителей статус «Город трудовой доблести» принадлежит простым людям. Промышленные предприятия Комсомольска-на-Амуре в годы ВОВ внесли большой вклад в обеспечение фронта. К примеру, работники авиационного завода № 126, судостроительного завода № 199 и «Амурстали» круглыми сутками стояли у станков. Трудились все от мала до велика.

Для жителей Комсомольска-на-Амуре звание «Город трудовой доблести» не просто статус. Это признание их большого вклада в Победу страны. Михаил Дегтярев об этом знает. Политик все последние месяцы осуществлял контроль за процедурой сбора нужной документации. Ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания за заслуги в годы ВОВ врио губернатора сам передал президенту России Владимиру Путину. Указ о присвоении городу высокого статуса российский лидер подписал в конце весны нынешнего года.

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