В ЕР рассказали о мерах поддержки семей с детьми за 5 лет

За последние пять лет ЕР скорректировала федеральное законодательство для того, чтобы меры поддержки семей с детьми начали реализовываться в полном объеме.

По данным nashgorod.ru, одним из основных направлений поддержки стало расширение программы маткапитала. Он увеличился на 200 тыс. руб. и начал индексироваться. Сейчас выплаты можно получить в том числе на первого ребенка. При этом процесс оформления стал удобнее. Также изменения коснулись использования материнского капитала. В данный момент на эти средства можно построить частный дом. По словам координатора проекта партии «Крепкая семья» Ольги Окуневой, на то, чтобы улучшить жилищные условия многодетных семей, направлена и выплата 450 тыс. руб. Деньги выдают для погашения ипотечного кредита, включая льготный. Эту меру поддержки уже использовали около 70 тыс. семей. Помимо этого, при поддержке «Единой России» ввели новые выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Последние вступят в силу с 1 июля. Расширены меры поддержки и для беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Со следующего месяца выплата за постановку на учет на ранних сроках составит 6 350 руб. в месяц. В период декретного отпуска женщины смогут получать дополнительное образование по месту фактического места жительства, а не только по месту регистрации. Кроме того, вдвое увеличилась сумма ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Сейчас она составляет 6 750 руб. Кроме того, повысили максимальный размер выплаты для тех, кто остался в декретном отпуске без работы. Сейчас сумма составляет не 6 тыс. руб., а 13 504 руб. Изменения затронули и детский отдых. По инициативе «Единой России» родители могут вернуть 50% от цены путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом, по информации сайта ER.ru, многодетные родители могут наметить отпуск в удобное для себя время. Ранее Дмитрий Медведев, председатель ЕР, начал отчетную кампанию партии и подвел результаты ее работы за пять лет. Он отметил реализацию предвыборной программы 2016 года. Медведев подчеркнул: программа выдержала проверку на прочность и сохраняла свою актуальность в течение всего этого периода. Председатель комитета по социальной политике парламента Свердловской области Вячеслав Погудин отметил, что за последние несколько лет поддержка семей с детьми значительно увеличилась. «Это направление развилось очень сильно: сейчас фактически с самого рождения ребенка и до его совершеннолетия семья получает различные пособия и другие формы поддержки, — сообщил он. — Особое внимание при этом к неполным и многодетным семьям. Например, помимо федерального материнского капитала, у нас в регионе выплачивается наш областной маткапитал, который получает семья при рождении третьего ребенка. Иные формы поддержки также реализуются — как, например, обязательное горячее питание для младших школьников. Хочу отметить, что в нашей области мы эту меру ввели уже много лет назад, а сейчас эта практика распространена на всю страну, что подтверждает правильность принятых в регионе решений». С 1 января 2021 года размер областного материнского капитала составляет 146 452 рубля. В случае рождения женщиной одновременно трех и более детей областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере — 219 677 рублей.

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