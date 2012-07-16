BMW M770i получит 480 «лошадей»

Появление такого седана ожидается в 2015 году. Со сменой поколений BMW 7 Series все же получит заряженную версию, на постройке которой настаивали некоторые члены руководства концерна. Однако по предварительным данным, которые публикует журнал Automobile, эта модификация пополнит ряды семейства М Performance и будет называться BMW M770i. Такой седан получит полный привод и 480-сильный восьмицилиндровый двигатель объемом 4,4 л с турбонаддувом. Вопреки ожиданиям, М770i не будет самой мощной версией седана – даже нынешняя 760i располагает куда большим количеством лошадиных сил. Однако, по сведениям источников, цитируемых Automobile, в BMW рассчитывают на тотальное снижение веса будущей новинки. Кузов седана будет частично выполнен из карбона, элементы подвески – из алюминия, а некоторые составляющие салона (например, сиденья) станут углепластиковыми. Сообщается также о карбон-керамических тормозах, тонкостенной выпускной системе и таких изощренных усилиях по экономии веса, как, например, полые спицы 20-дюймовых колесных дисков. Частично эти технологии найдут применение и на стандартных представителях семейства 7 Series. Ожидается, что они позволят сэкономить в среднем до 200 кг. Что касается силовых агрегатов, известно, что в качестве предполагаемого базового двигателя в BMW рассматривают четырехцилиндровый 260-сильный мотор, которым предполагается оснастить версию 730i. Кроме того, не исключено и появление сразу двух гибридных силовых установок, на базе двух- и трехлитрового бензиновых двигателей. По предварительным данным баварцы собираются представить новое поколение BMW 7 Series к концу 2015 года.