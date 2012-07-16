Кроссовер Lamborghini Urus оценили в 170 тысяч евро

Планируемые ежегодные объемы производства должны превысить 3 000 экземпляров. Популярности Lamborghini Urus должна серьезно способствовать и либеральная ценовая политика. По сведениям портала Car Magazine, цена базовой модификации кроссовера составит около 170 000 евро, что сделает его самой доступной моделью марки из современного модельного ряда. Впрочем, появление Urus в шоу-румах дилеров прогнозируется только на 2016 год. Напомним, для разработки Lamborghini Urus использована платформа концерна Volkswagen, на которой планируется выпустить также следующие поколения таких кроссоверов, как Porsche Cayenne, Audi Q7 и серийную модификацию внедорожника Bentley EXP 9 F. Демонстрационный экземпляр прототипа Urus был оснащен 4,2-литровым V8 от Audi, развивающим около 600 лошадиных сил.