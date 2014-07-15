Конкурс «Лучшее Видео - Поздравление с Днем рождения»

Дорогие друзья! В этом году сеть магазинов здоровья «Казанова» отмечает свой первый большой День рождения -16 августа нам исполняется 5 лет!

Только три дня и одна ночь время выгодных покупок и ярких впечатлений! Конкурсы, призы и подарки!

Отмечайте этот особенный день с нами! Участвуйте в конкурсе «Лучшее Видео - Поздравление с днем рождения».

Главное условие конкурса:

Выложить Видео - Поздравление в группу в контакте https://vk.com/videos-56737309?section=album_54139242 , либо по электронному адресу: kazanova-tagil1@mail.ru. Оригинальные, творческие, идейные, креативные и красноречивые поздравления будут поощряться призами.

При этом на присланном конкурсном поздравлении должен присутствовать автор видео работы;

Призы:

Три лучшие работы, по мнению жюри получат следующие призы:

1 место – подарочный сертификат на 2000 рублей;

2 место – подарочный сертификат на 1000 рублей;

3 место – подарочный сертификат на 500 рублей;

Период проведения конкурса:

С 19 июля 2014 года по 10 августа 2014 года.

Награждение победителей состоится 16 августа в 14-00 по адресу: проспект Мира, 16