Летний отдых для тагильчан испорчен: «Нервы и здоровье подпорчены, деньги и документы не возвращены»

Сегодня редакции TagilCity.ru свою историю поведал один из пострадавших клиентов туристической фирмы «Элита Трэвэл». Мужчина рассказал, что в апреле месяце, обратившись в известную турфирму, заключил договор с менеджером, забронировав и оплатив путевку на август. Оплатил, кстати, полную сумму.

По указанию менеджеров, мне нужно было еще вчера подать все документы на визу. Но с прошлой недели офис закрыт, телефоны отключены. Фирмы как таковой нет – нет ни менеджеров, ни директора. Никто не отвечает на звонки. Мне посоветовали обратиться в отделение полиции №16 Ленинского района рассказывает мужчина.

Явившись в полицию, наш информатор узнал о том, что в настоящее время в правоохранительных органах лежит порядка 15 заявлений на возбуждение уголовного дела на данное турагентство.

В полиции планируют действовать «в рабочем порядке» - выяснять местонахождение директора, вызывать на допрос. В общем, все, что полагается. Как сказали в полиции пользователю TagilCity.ru, все это, скорее всего, затянется надолго, поэтому на отдых этим летом можно не рассчитывать.

Она может признать свою фирму банкротом и по 100 рублей в течение нескольких лет выплачивать эти 100 тысяч предполагает обманутый клиент.

Для того чтобы узнать, в каких случаях турфирма может действительно обанкротиться и какова возможная причина возникшей ситуации с «Элита Трэвэл», TagilCity.ru обратился к независимому эксперту, директору одного из тагильских турагенств.

Люди покупают путевку, предположим, на сентябрь, а оплачивают ее уже сейчас, в июле. Туроператору ее нужно оплатить ближе к сентябрю. Предположительно: возможно, данный туроператор брал эти деньги, использовал их по своему назначению. А когда пришло время оплачивать путевки – денег нет. В случае нерационального использования денег турфирма и может обанкротиться рассказали TagilCity.ru.

Неспокойно обстоят дела в социальных сетях. Обманутые «путешественники» на страницах рассказывают о своих историях, создают целые группы «Вконтакте» и на «Одноклассниках».

Теперь мои родители, которые первый раз в жизни хотели уехать отдохнуть за границу, никуда не поедут... отдых на смарку, нервы и здоровье подпорчены, деньги и документы не возвращены рассказывает Юлия Логинова.

Как рассказала Юлия, директор агентства несколько раз выходила на связь с ее родителями, с просьбой обратиться с официальной претензией. Сейчас директор только изредка появляется в офисе, телефоны ее недоступны. Самое интересное, что, по словам клиентов, их загранпаспорта также находятся у директора турфирмы.

TagilCity.ru обратился в головной офис оператора «Элита Трэвэл», где пояснили следующее:

«Элиты Трэвэл» в Нижнем Тагиле нет. Директор офиса не сняла бренд «Элита Тревел» и работала сама на себя. С апреля был расторгнут договор о франчайзинге пояснил специалист.

Действительно, работая под брендом известной фирмы и совершая противоправные действия, директор агентства, поясняют специалисты, наносит непоправимый удар в первую очередь по репутации всей компании. А, как известно, репутация - вещь весьма ранимая.

Разорение турагентств, работавших под известными брендами, – разговор особый. Сама идея сетевой розницы состоит в эксплуатации клиентского доверия к известной торговой марке. У туриста возникает иллюзия, что он будет защищен, если обратится в крупную структуру: ведь она в один миг с рынка не исчезнет, если возникнут проблемы, всегда можно обратиться в хэд-офис. [turreestr.ru]

Однако в данном случае на ответственность высшего офиса, очевидно, рассчитывать не стоит – договора о франчайзинге с тагильской турфирмой попросту нет. И даже если бы был: договорных отношений с туристами управляющие компании не имели, соответственно, и основания для претензий к ним отсутствуют.

От действий пострадал и директор другого тагильского турагенства «Азбука Мира», которая в свое время работала в «Элита Трэвэл», а упоминание о ней осталось в социальных сетях. Александра Агинская спешит развеять все негативные слухи о своей фирме на странице «Вконтакте».

Я ушла из «Элиты» еще в мае и сразу же начала работать над открытием собственной фирмы, а группа «Вконтакте» моего агентства - это бывшая группа «Элиты трэвэл», которую когда-то создала я! Поэтому пожалуйста, не приписывайте ко мне плохую репутацию.

Из российского опыта: свои обязательства перед клиентами, предусмотренные договором, не спешили выполнять представительства известных брендов в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда гендиректору одного из агентств было предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 УК РФ – «Мошенничество». Сотни туров тогда были сорваны.

Очевидно одно, клиенты турагентства настроены решительно, они активно сотрудничают с юристами и полицией. Пока не совсем ясно, как разрешится данная ситуация, но очевидно одно – отдых у тагильчан испорчен, а лето запомнится лишь нервами по поводу пропавшей путевки и денег. Городской портал TagilCity.ru будет следить за данной ситуацией.