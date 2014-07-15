Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Летний отдых для тагильчан испорчен: «Нервы и здоровье подпорчены, деньги и документы не возвращены»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Летний отдых для тагильчан испорчен: «Нервы и здоровье подпорчены, деньги и документы не возвращены»

15 июля 2014, 12:25Общество
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»