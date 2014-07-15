Тагильский «Горводоканал» реорганизовали. Как будут вытаскивать предприятие из банкротства?

«В целях оптимизации деятельности муниципальных унитарных предприятий, использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов в выполнении задач местного значения…» - гласит официальный документ Постановления Администрации города Нижний Тагил.

В настоящее время будут проходить все необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией МУПа – юридические действия, передача имущества, вопрос аренды имущества, полученного по передаточному акту и многое другое. Контроль над выполнением пунктов возложен на заместителя Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и строительству Константина Юрьевича Захарова.

Городской портал TagilCity.ru обратился к Руслану Хасановичу, директору МУП «Тагилспецдорремстрой» и, по сути, новому формальному директору «Горводоканал». Он пояснил, что предприятие находится на грани банкротства, поэтому над ним необходимо тщательно поработать.

Руслан Хасанович, какие мероприятия будут проведены в первую очередь?

- Моя задача на сегодняшний день – оздоровить финансовое состояние этого предприятия. А дальше – как город поручит, заниматься вопросом водоснабжения и водоотведения. Это прописано в уставе. Но это процедура не одного часа и не одного месяца.

Как именно пройдет «оздоровление»?

- Первый этап - у него была задолженность по заработной плате больше миллиона рублей. Я перечислил им средства, долг погасили, людей уволили, но всё, как положено. Сейчас будет осуществляться перевод имущества. Следующий этап – погашение долгов по налогам. Третий этап – погашение долгов перед поставщиками. На этом финансовое оздоровление заканчивается, а дальше будет видно.

Какие перспективы видите в этой реорганизации?

- Не знаю, что получится. Во всяком случае, я эту стадию проходил по своему предприятию в свое время. Еле-еле вытащил из банкротства. Сохранил весь имущественный комплекс. Жизнь подскажет, что делать.

МУП «Горводоканал» был образован весной 2013 года, но предприятие бездействовало: большая часть водоводов находилась в аренде у «Водоканал-НТ». В штате МУПа было 55 сотрудников. Убытки за 2013 год составили 650 тысяч рублей.

Даже такое крупное предприятие подверглось реорганизации, а как давно не проводился ремонт на кухне? Стоит озаботиться этим вопросом, причем не только поменять краны и трубы, но и украсить помещение, в котором обычный человек проводит как минимум по часу в день. Помимо краски и приевшейся кафельной плитки разнообразить интерьер поможет мозаика для отделки кухни - красивая и стойкая. К тому же такие виды мозаики легко очищаются, что немаловажно для такого помещения.