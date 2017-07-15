«Похищенный» в Екатеринбурге оперативный сотрудник УЭБ и ПК вышел на связь

Адвокат пропавшего рассказал, что мужчина вышел на связь. Он пояснил, что его клиента доставили к следователю для проведения необходимых следственных мероприятий.

Как пишет издание Znak.com, Перепёлкин является свидетелем по делу офицеров, которые в конце июня были пойманы на взятке. В настоящее время проходит расследование дела по факту получения незаконных денег.