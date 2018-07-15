Тагильские поисковики разыскивают пропавшего в Новоасбесте мужчину

Предположительно известно, что мужчину последний раз видели в карьерах посёлка Новоасбест.

Приметы Игоря Малькова: худощавое телосложение, седые, отросшие и слегка вьющиеся волосы. У пропавшего нет верхних зубов, вместо них он использует протезы, которые оставил дома. Также у Малькова большой шрам на груди.