Тагильские поисковики разыскивают пропавшего в Новоасбесте мужчину

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Поисковый отряд Нижнего Тагила разыскивает 54-летнего Игоря Петровича Малькова, который пропал 9 июля в посёлке Новоасбест.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предположительно известно, что мужчину последний раз видели в карьерах посёлка Новоасбест.
Приметы Игоря Малькова: худощавое телосложение, седые, отросшие и слегка вьющиеся волосы. У пропавшего нет верхних зубов, вместо них он использует протезы, которые оставил дома. Также у Малькова большой шрам на груди.
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Поисковый отряд «Скорпион» обращается ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем.
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