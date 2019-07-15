Любовь Соболь представила подписи с того света

Как сообщает АиФ, в избирательном листе Соболь можно найти имя некой Антонины Ларчевой. Но весной женщина была похоронена на одном из столичных кладбищ. Кроме того, факт ее смерти подтвердил сын – Владимир Иванов. Он добавил, что лично ставил подпись за Соболь, однако не ожидал, что команда кандидата поставит подпись и за его умершую мать.

Конечно, можно было и подумать, что это единичная случайная ошибка. Но это был не первый подобный случай. Эксперты нашли в избирательных листах Любовь Соболь еще несколько «мертвых душ». Например, за нее «проголосовал» Алексей Обайкин, который скончался еще в мае текущего года и был похоронен на Хованском кладбище.

Юрист и член ОП РВ Илья Ремесло подчеркнул, что в подписных листах Соболь подобных фамилий больше, чем две. По его словам, их насчитывается несколько десятков. И все «избиратели» числятся мертвыми и уж точно никак не могли поставить подпись за оппозиционерку.