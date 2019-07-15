Власти Иркутской области не наказали замглавы региона за заграничную виллу

Чернышов давно находится в приятельских отношениях с семьей губернатора Сергея Левченко и, как предполагается, является политическим руководителем в правительстве Иркутска, пишет babr24.com.

Дом, о котором идет речь, представлен виллой в три этажа, в которой 11 комнат. Цена особняка, по некоторым оценкам, может составлять 50 миллионов рублей. При этом приведенный в декларациях размер дохода Дмитрия Чернышова вместе с супругой за последние четыре года составляет 11,5 миллиона, а у его отца Виктора Чернышова – семь миллионов рублей.

На дату покупки дома в Италии Виктор Чернышов находился на пенсии и давно не занимался предпринимательской деятельностью. Это указывает на то, что сам он купить столь дорогостоящий объект недвижимости вряд ли бы смог – все говорит о том, что дом просто оформили на имя пенсионера, а живет там его сын.

В пользу данной версии говорит также то, что виллой рядом владеет друг детства Дмитрия Чернышова, ангарский юрист Владимир Перетолчин. Четыре года назад Чернышов назначил его на пост директора в “Корпорации развития” Иркутской области (КРИО). Как раз через КРИО представители региональных властей отмывают бюджетные деньги.

Обнаружился и другой примечательный факт: Виктор Чернышов умер в 2016 году, поэтому вилла была куплена либо не позже 2016 года, либо сделку совершили незаконно на имя умершего человека. Чернышов-младший должен был стать владельцем дома по наследству, но особняк на него не переоформлялся, в декларации за 2018 год особняк в Италии не указан.

При этом представители пресс-службы губернатора категорически опровергли информацию представителей СМИ и даже пригрозили судом за распространение лжесведений. Но никакого искового заявления до настоящего времени никто не подавал.

После этого Сергей Левченко лично поручил проверить информацию о незаконной недвижимости управлению коррупционных и иных нарушений аппарата губернатора Иркутской области и регионального правительства. Но только это управление подчиняется Дмитрию Чернышову, то есть он и есть глава антикоррупционной комиссии при губернаторе.

В апреле Левченко сообщал, что по итогам проверки у Чернышова не обнаружили никакой недвижимости во владении на территории Италии. Но, как обнаружилось на другой день, проверку не довели до конца, поэтому говорить о ее результатах было преждевременно. Такие действия губернатора смотрелись как попытка выгораживания своего товарища перед лицом общественности.

Позже от членов антикоррупционного управления было сделано ожидаемое заявление, что у их руководителя виллы в Италии нет.