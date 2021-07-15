ЕР разработает новые меры поддержки инвалидов для народной программы

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова озвучила инициативу о внесении в народную программу партии дополнительных мер поддержки детей-инвалидов. Она считает, что важно упростить и сделать более быстрым процесс прохождения медико-социальной экспертизы. Кроме этого, следует сделать средства технической реабилитации для детей более доступными, а родителям предоставлять дополнительно оплачиваемые отпуска для выезда на лечение.