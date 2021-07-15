ЕР разработает новые меры поддержки инвалидов для народной программы

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что жители страны с инвалидностью – это социально незащищенная категория населения, поэтому ЕР должна стремиться повышать качество их жизни, пишет Nashgorod.ru.
«Наша задача – сформировать условия для активной, полноценной жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, для реализации их талантов в работе, спорте, творческой деятельности, возможности участия в общественной жизни и политике», — отметил он.
Наиболее часто россияне с инвалидностью испытывают трудности в процессе поиска работы. В ЕР дали обещание, что уделят внимание поддержке по этому направлению в новом законе. Помимо этого, для предприятий и общероссийских организаций инвалидов запланировано увеличение суммы компенсационных выплат.
Глава комитета алтайского Заксобрания по социальной политике Татьяна Ильюченко подчеркнула, что очень важна доступность профессиональной переподготовки. Она полагает, что для инвалидов следует установить выплату компенсации трат на проезд между домом и местом обучения.
Руководитель Всероссийского общества глухих Станислав Иванов заявил о необходимости повышения качества образования детей с проблемами со слухом. Он подчеркнул, что очень важно решить проблему с нехваткой сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова озвучила инициативу о внесении в народную программу партии дополнительных мер поддержки детей-инвалидов. Она считает, что важно упростить и сделать более быстрым процесс прохождения медико-социальной экспертизы. Кроме этого, следует сделать средства технической реабилитации для детей более доступными, а родителям предоставлять дополнительно оплачиваемые отпуска для выезда на лечение.
Повышенное внимание в партии уделили вопросам улучшения доступности городской среды. У многих зданий в РФ отсутствуют пандусы, что делает невозможным передвижение людей на инвалидных колясках.
«Требуется при участии архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обговорить формы и использование пандусов», — подчеркнула глава соцпроекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина.
Как передает портал ER.ru, по результатам сессии депутаты отметили, что «Единая Россия» взяла на себя важную роль по исполнению важнейших инициатив.
Свердловская область становится более дружелюбной к людям с ограниченными возможностями, и в этом большая заслуга общественников, активистов партии, считает председатель правления Свердловской региональной общественной организации инвалидов и родителей детей инвалидов «Сердце в ладонях» Денис Журыбеда. Он знает проблему изнутри, поскольку и сам является отцом дочери с церебральным параличом:
“Мы вышли с инициативой проводить в школах Екатеринбурга «Уроки добра» начиная с 1 класса, разработали специальную программу. Нас поддержали администрация Ленинского района Екатеринбурга, активисты партийного проекта «Единая страна – доступная среда». Аналогичные уроки, но только для учеников старших классов, проводятся в Нижнем Тагиле по инициативе инвалида-колясочника Максима Зяблицева. Екатеринбург поддержал хорошую инициативу и может стать одним из первых в стране, кто реализует эту программу системно.
Еще один местный социальный проект, уникальный в масштабах страны, инициировала член партии Ирина Симонова. Она первая в стране, по моим данным, начала принимать на работу в сфере недвижимости инвалидов-колясочников, помогая им решить проблему занятости и социальной адаптации”, - рассказал Журыбеда.