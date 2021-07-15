Роструд: Cотрудники на «удаленке» не освобождаются от вакцинации

Этими пояснениями ведомство закрывает лазейку, которая может применяться в целях ухода от вакцинации и, соответственно, препятствовать планам по достижению коллективного иммунитета в РФ. Это решение, безусловно, выходит за рамки планов по первичной вакцинации россиян, которые в ходе работы напрямую взаимодействуют с людьми и не должны ни в коем случае являться переносчиками вируса. Но такую жесткость властей понять легко, учитывая число россиян, которые под любым предлогом хотят избежать вакцинации, а также показатели суточной смертности от коронавируса, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.