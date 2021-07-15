Роструд: Cотрудники на «удаленке» не освобождаются от вакцинации

Роструд: Cотрудники на «удаленке» не освобождаются от вакцинации
Роструд: Cотрудники на «удаленке» не освобождаются от вакцинации
Сегодня, 22:52ОбществоФото: pixabay.com
В Роструде уточнили, что работающие удаленно граждане не освобождаются от обязательной вакцинации. Также перевод сотрудника на удаленный режим не выступает альтернативой его отстранения от работы при отказе от прививки. Вернуться к работе такие граждане смогут только после вакцинации или окончания пандемии.

Этими пояснениями ведомство закрывает лазейку, которая может применяться в целях ухода от вакцинации и, соответственно, препятствовать планам по достижению коллективного иммунитета в РФ. Это решение, безусловно, выходит за рамки планов по первичной вакцинации россиян, которые в ходе работы напрямую взаимодействуют с людьми и не должны ни в коем случае являться переносчиками вируса. Но такую жесткость властей понять легко, учитывая число россиян, которые под любым предлогом хотят избежать вакцинации, а также показатели суточной смертности от коронавируса, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.

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